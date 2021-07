“Dear Wine – Visita e racconta le Colline Teramane del vino”, la presentazione dell’iniziativa

Teramo. C’è molto da raccontare nelle Colline Teramane del vino e per la prima volta il Consorzio avvia un’azione collegiale per valorizzare e comunicare il circuito delle cantine con il progetto “Dear Wine”, un’iniziativa per suggerire ai wine lovers, ai visitatori e ai turisti, di visitare i produttori di vino delle Colline Teramane e, utilizzando l’incipit di una lettera – l’allusione a qualcosa di caro che è stato vissuto – attraverso i social, Facebook e Instagram, condividere la propria esperienza con gli hashtag #dearwine #collineteramane.

L’idea nasce da una prima fase di analisi attraverso la quale è stato chiesto alle aziende socie di specificare i propri servizi nell’ambito enoturistico in modo da raccogliere e veicolare le informazioni in un unico contenitore web. Lo scopo è mettere a disposizione uno strumento aggregato attraverso cui i visitatori possono avere una panoramica completa di cosa si può fare e dove, per vivere un’esperienza coinvolgente alla scoperta dei vigneti e dei vini d’eccellenza delle Colline Teramane e quindi creare dei percorsi personalizzati tra degustazioni, visite alle cantine, tour dei vigneti, cene e aperitivi in vigna e soggiorni in azienda, grazie anche al collegamento con la App “Percorsi d’Abruzzo”, realizzata e recentemente rilanciata dal Consorzio Vini D’Abruzzo.

La landing page dedicata alla campagna http://collineteramane.com/it/dear-wine/ sarà aggiornata settimanalmente per accogliere eventi e occasioni che le aziende del Consorzio creeranno durante l’estate e che vorranno siano segnalate nel circuito “Dear Wine”. La campagna si svilupperà soprattutto sul web, targhettizzata su flussi turistici, ma sarà riconoscibile presso tutte le aziende del Consorzio, nei punti turistici informativi nei comuni della provincia di Teramo e attraverso la rete delle strutture alberghiere e ricettive.

“Adesso che la stagione estiva è in piena attività”, dichiara Enrico Cerulli Irelli, presidente del Consorzio Colline Teramane Docg, suggeriamo ai turisti, ma anche a chi abita qui in Abruzzo, a non fermarsi solo al mare o in montagna. Li invitiamo a farsi incuriosire dalla nostre colline. Sappiamo quanta bellezza e quanta qualità ci siano nella produzione enologica delle Colline Teramane. Chiediamo gentilmente a chi vive queste esperienze appaganti nelle nostre cantine di “diffondere la notizia”, di diventare, con il loro racconto ambasciatori dei nostri vini, attraverso i propri profili social, utilizzando i nostri hashtag. “Dear Wine” è una grande occasione di narrazione corale che ci auguriamo sia accolta da chi scopre e – ne siamo convinti – amerà il vino nelle Colline Teramane”.