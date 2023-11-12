Lanciano. “È stato molto utile e costruttivo partecipare oggi a Lanciano all’assemblea di Ascom-Abruzzo. Le esigenze e le proposte degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi non possono che risultare centrali nel pieno della fase di ascolto e di elaborazione del nostro programma”: lo dichiara Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo.

D’Amico prosegue: “Questo a maggior ragione oggi, visto il momento di grande cambiamento che investe questo assieme ad altri comparti. Per rendere il cambiamento opportunità e innovazione non si può prescindere dalla voce di chi è sul campo”.