Pescara. “A fine mese forniremo i dati ufficiali sulle presenze turistiche di questa stagione. Per il momento, il dato provvisorio in nostro possesso indica un incremento tendenziale del 3%”, ha rivelato il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, durante la conferenza stampa di presentazione dello stand Abruzzo al TTG di Rimini.

“I nostri uffici statistici stanno elaborando gli ultimi dati di settembre – ha aggiunto – e, in base ai numeri attualmente disponibili, si registra un +3%, che considero comunque un buon risultato. Ben lontano, è vero, dal +9% dell’anno scorso, ma va detto che il 2023 è stato un anno particolarmente favorevole per il turismo nazionale e regionale. Avremo poi modo, con i dati ufficiali alla mano, di fare le dovute considerazioni. Voglio solo sottolineare che, in questi mesi, sono circolati dati e cifre assolutamente fantasiosi, privi di qualsiasi riscontro scientifico e statistico”.

Su questo punto, D’Amario ha insistito, sostenendo che “è pericoloso per tutto il comparto diffondere cifre senza alcun riscontro scientifico”. I dati provvisori fotografano comunque “un Abruzzo in salute, che ha saputo affrontare diverse emergenze. Sorprese arriveranno dagli afflussi dei mesi di aprile e maggio, a conferma che la politica di destagionalizzazione che abbiamo avviato sta portando i suoi frutti. A luglio, invece, abbiamo risentito di diverse emergenze locali, come la mucillagine e la crisi idrica”, ha concluso D’Amario.