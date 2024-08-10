L’Aquila. Iniziative culturali ed eventi in grado di valorizzare il patrimonio storico, artistico e letterario, ma anche di generare crescita per il territorio, potranno essere finanziate con il nuovo avviso pubblicato sul sito della Regione Abruzzo.

“Si tratta – spiega l’assessore alla Promozione culturale Roberto Santangelo – della seconda parte della legge 55, quella che finanzia i cosiddetti progetti diretti. L’avviso fissa criteri e modalità di presentazione dei progetti e delle iniziative culturali da finanziare; sarà poi compito della Giunta regionale scegliere i progetti più meritevoli, quelli che più di tutti rispondono agli obiettivi posti dall’avviso pubblico”. Sono 600 mila euro i fondi a disposizione, “a conferma – sottolinea Santangelo – dell’importanza che diamo a questo avviso che sappiamo particolarmente atteso dalle associazioni abruzzesi e da chi organizza eventi e spettacoli. Mi aspetto una risposta convinta dal territorio, che sia in grado di portare sul tavolo della Giunta proposte culturali di qualità e di rilievo”.

La quota di contribuzione della Giunta regionale è stabilita, in misura variabile, sino a un massimo del 70% delle spese preventivate e presentate dal soggetto proponente in sede di istanza. Possono presentare istanza gli enti pubblici, le fondazioni, gli enti privati senza scopo di lucro purché tutti abbiano sede nella regione Abruzzo. Le istanze vanno presentate esclusivamente online sullo sportello digitale della Regione Abruzzo (sportello.regione.abruzzo.it) fino alle ore 13 di lunedì 16 settembre.