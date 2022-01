Dalla Regione 50mila euro per l’aviosuperficie di Celano, l’assessore De Santis ringrazia Angelosante

L’Aquila. “Lo scorso 30 dicembre il Consiglio Regionale ha votato l’approvazione del Bilancio. Il consigliere regionale Simone Angelosante ha assegnato, su sua iniziativa e in concerto con l’Amministrazione Comunale di Celano, in particolar modo con l’assessore Antonella De Santis, la cifra di 50.000 euro ad un progetto finalizzato per la riqualificazione dell’aviosuperficie della città di Celano. Una scelta mirata e consapevole che andrà a potenziare il settore del turismo; settore significativo per la cittadina marsicana. C’è da ricordare che non molti mesi fa Celano è entrata a far parte dell’importante progetto “Città dell’Aria” per la promozione dell’avioturismo nazionale”, lo si legge in una nota del consigliere Angelosante (Valore è Abruzzo).

“Sottolineo l’impegno cogliendo soprattutto il risvolto turistico dell’iniziativa. Ma non solo turismo! Le migliorie apportate all’aviosuperficie di Celano saranno decisive anche per prestazioni di Protezione civile negli interventi di lotta agli incendi”, fa sapere l’assessore del Comune di Celano, Antonella De Santis, “la somma che presto arriverà direttamente dalle casse della Regione Abruzzo sarà investita per realizzare delle migliorie strutturali di non poca rilevanza ai fini della qualità del servizio per tutti gli appassionati e frequentatori”.

“Ci tenevo e ho deciso di destinare le risorse all’aviosuperficie di Celano perché l’ho ritenuta una scelta strategica. Il turismo che ruota attorno a questa attività è importante e produrrà effetti su quello che è l’intero indotto turistico celanese e marsicano”, il commento di Angelosante, “effettuare delle migliorie significa rendere più attraente il luogo, e rendere più attraente il luogo significa maggiori presenze e quindi maggiori guadagni per tutti gli operatori economici impegnati nel settore. Significativo sarà anche il ruolo che la stessa infrastruttura svolgerà in ambito di Protezione Civile, in particolar modo nella prevenzione e lotta agli incendi. Ci sono degli interventi urgenti che saranno effettuati nel giro di poco tempo e presto vedremo l’aviosuperficie di Celano essere tra le più decorose ed attraenti. È anche una scelta di cuore, se non altro perché mi lega a Celano e a tutti i suoi abitanti un affetto particolare. La cosa più importante da far notare è che questo si tratta soltanto di un primo step. Infatti sarà impegno del Consigliere Angelosante quello di supportare l’attività promuovendo la destinazione di finanziamenti europei FSC (Fondo di Coesione Sociale) per effettuare interventi di sistemazione della pista esistente e ampliamento con: lavori di accesso e recinzione, sistema di illuminazione e, in ultimo, un sistema di videosorveglianza di ultima generazione per rendere maggiormente sicura l’area”.

“Ringrazio moltissimo il Consigliere Regionale Simone Angelosante per l’impegno. È la prima volta che la politica si avvicina a questo tema; l’auspicio è quello di proseguire su questa strada soprattutto continuando ad avere riferimenti, interlocuzioni sugli sviluppi da parte della politica regionale”, il commento del presidente dell’Aereo Club dei Marsi, Franco Lozzi.