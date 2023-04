Pescara. Una giovane donna campana vittima di stalking Fugge da Castel Volturno in provincia di Caserta e arriva a Pescara. Ma i suoi persecutori la rintracciano e continuano per lei mesi di minacce e di paura finché i suoi persecutori non vengono arrestati.

Ieri i carabinieri del comando provinciale di Casera hanno arrestato i tre uomini che perseguitavano la ragazza su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

I fatti si sono svolti tra Castel Volturno, nel Casertano e Pescara, dove la giovane era fuggita cercando ospitalità dai parenti e dove era stata rintracciata dai 3 uomini, il suo ex compagno e due amici di quest’ultimo.