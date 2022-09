D’Alfonso a San Valentino: “Una grande iniziativa di scienza e cultura nell’immediato dopo voto”

San Valentino in Abruzzo Citerione. Tappa densa di significato dell’intensa giornata del tour elettorale di Luciano D’Alfonso, capolista PD al collegio plurinominale per la Camera dei Deputati, quella a San Valentino in occasione dell’inaugurazione della mostra “Mondi sospesi” di Maria Rosaria Iacobucci partecipata anche da un altro illustre sanvalentinese Giuseppe Iacobucci, presidente del Dipartimento di Fisica Nucleare dell’Università di Ginevra. Così D’Alfonso in un contributo che lega a doppio filo scienza, conoscenza e mondo dell’arte.

“C’è stato un tempo in cui da questa terra muovevano solo le forze fisiche, le braccia, attività forzute che scavavano il sottosuolo. Oggi viviamo un tempo in cui grazie alla scuola e all’università ha preso vita e corpo una nuova comunità di persone che si riconoscono e si fanno riconoscere nel mondo per approfondimento e capacità culturale e artistica”.

Una promessa quella di D’Alfonso già disvelata, “di un incontro in autunno fra il premio Nobel Giorgio Parisi e Iacobucci, una coppia tematica che può discutere rispetto all’Abruzzo e rispetto al Paese dell’’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo. Un contributo di scienza e di cultura per il dialogo e le connessioni fra territori e comunità, fra persone che hanno se così si può dire entrambi i natali in Abruzzo. Il premio Nobel Parisi ha trovato i suoi natali accademici nell’Università dell’Aquila ed è stato un grande onore per me poter supportare l’attività scientifica del Professor Parisi incrementando la forza amministrativa che necessariamente da corollario alla sua straordinaria attività scientifica. Siamo chiamati ad occuparci dell’oggi, i politici dovrebbero pensare al domani, i cittadini all’oggi. Ma il rapporto fra questo mondo e gli altri mondi possibili tocca a chi? Ai sacerdoti forse, agli scienziati sicuramente ma di sicuro anche agli artisti. L’immaginazione, il sogno, l’utopia vanno in qualche luogo vanno necessariamente coltivate. Noi abbiamo un cammino tracciato nella Divina Commedia, il destino degli uomini, coltivare virtù e conoscenza ed è nella conoscenza che c’è la virtù. Per citare Veronesi, ‘Il mestiere di uomo’ quale ogni giorno? Provvedere alla vita propria e dei propri familiari, rispettare le regole del diritto ma anche di coltivare la sua conoscenza, ognuno con la sua quota. Ed è di questa conoscenza che si occupano Parisi, Iacobucci ma anche un computer, quale però la differenza però fra intelligenza artificiale e uomo? La macchina conosce non comprendendo, l’uomo conosce comprendendo ed è da qui che si crea quella filiazione, una appropriazione condivisa ed è lì che si crea la civiltà. Ed è stupendo che in questa parte di Abruzzo, dell’Italia e dell’Europa si stia facendo questa riflessione così lontana dal sangue dell’Ucraina perché è anche questo fare la pace. Molto c’è ancora da fare -chiosa D’Alfonso -insieme possiamo farlo, sappiamo farlo”.