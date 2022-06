D’Alessandro su Marsilio che attacca magistratura: “Che ne sa delle prove testimoniali?”

Pescara. “Nel tempo in cui si discute l’autonomia differenziata, in Abruzzo il presidente Marsilio vorrebbe introdurre il giudizio differenziato, cioè come gli pare, a favore di chi gli pare, entrando nel merito delle prove testimoniali. E che ne sa lui ? Che informazioni ha?”.

“Mi appassiona poco il comunicato dell’ANM, ma io dico da renziano che ha fatto la battaglia per i Sì ai referendum sulla giustizia, da chi combatte contro l’ingerenza della magistratura sulla politica, e proprio perché credo nella autonomia dei poteri, trovo allucinante che il Presidente di una regione possa stabilire, cioè giudicare e assolvere il direttore generale che ha nominato lui stesso e tra l’altro nel modo più odioso, stabilendo anche il colpevole che in questo caso non può più difendersi, parlare e replicare”.

Lo dichiara l’onorevole Camillo D’Alessandro su dichiarazioni Marislio caso rinvio a giudizio Direttore Asl Pescara.