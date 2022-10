D’Alesio Distribuzione: spirits italiani, non solo vini.

Si chiama Spiriti Artigiani la new entry nel catalogo di D’Alesio Distribuzione di Città Sant’Angelo, proprietà di Giovanni D’Alesio dell’omonima cantina D’Alesio Sciarr.

L’evento di presentazione è stato ospitato nei locali di Quebracho, locale glamour in pieno centro a Pescara dove si respira un’aria cosmopolita, lo scorso Lunedì 3 Ottobre.

Con l’occasione dell’inserimento di due nuovi prodotti della giovane azienda di Conegliano (TV), Giovanni ha raccontato l’approccio con cui la sua Distribuzione sta ampliando la propria offerta commerciale: “non solo vini ma anche spirits selezionati con lo stesso criterio dell’attenzione all’artigianalità, alla tradizione e alla capacità di attirare anche i consumatori più giovani”.

I due prodotti presentati da Andrea Toffanin ed Irene Manzini del team di Spiriti Artigiani sono l’Amaro delle Dolomiti e il Not Another Vermouth e chi era presente ha potuto apprezzarli in purezza e versione mix grazie ad alcune gustose ricette d’autore.

Il Negrotto (Rum, Vermouth, Amaro, caffè espresso e succo di pompelmo rosa) porta la firma di Giacomo Gasparro de Le Scalette Cafè a Rivisondoli.

Not Another Martinez (Gin, Vermouth, Cordiale al pepe, Bitter) presentato da Francesco Novelli di Quebracho.

Mr Grey (Vermouth, Bitter, Orange Bitter) di Francesco Silvestri de La Nuova Lavanderia di Pescara.

Mela Dai? (Vermouth, Rum bianco cubano, Succo di limone, mela Jona Gold e sciroppo di camomilla), ricetta a quattro mani di Damiano Angelozzi di Bolla a Mare e Andrea Collevecchio di Botanico, entrambi a Roseto degli Abruzzi.

Spiriti Artigiani è un’azienda giovane ed animata da giovani. Nasce nel 2020 e già deve vedersela con le briglie imposte dalla prima grande pandemia del XXI secolo. I due prodotti di punta della produzione pian piano prendono il largo ed oggi l’azienda copre con l’Amaro delle Dolomiti e Not Another Vermouth moltissimi locali e bar in tutta Italia.

L’Amaro delle Dolomiti naturalmente si richiama alla tradizione dolomitica, pino mugo miscelato insieme ad erbe di montagna che sviluppano un retrogusto di arancio amaro e pepe bianco per 30 gradi di alcool.

Not​ Another​ Vermouth è un Vermouth un rosso su base Pinot Grigio Doc delle Venezie grazie ad una collaborazione con l’omonimo Consorzio. 17 gradi alcolici nati dall’infusione del vino con altre 27 botaniche che offrono un bouquet molto intrigante.