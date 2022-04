Cugnoli nei 30 comuni più ricchi d’Italia, Pagano: “Bellissimo il paese e benestanti i residenti”

Cugnoli. Se per il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia quello di Cugnoli è “Un virtuoso esempio di buona amministrazione ha portato Cugnoli ad essere il comune più ricco d’Abruzzo, e tra i 30 più ricchi d’Italia”, per l’ex sindaco Lanfranco Chiola, ora vicensidaco ma primo cittadino per 16 anni, si tratta invece di “una sorpresa anche per me, che mi spinge piacevolmente a studiare meglio per capire”. La notizia è apparsa sul Sole 24ore ed è stata ripresa anche da SkyTg24 secondo i quali, in base ad un imponibile Irpef pro capite di 28.658 €, Cugnoli è l’unico comune abruzzese presente nella top 30 dei comuni più ricchi d’Italia nel 2021.

“Con questa performance straordinaria gli amministratori locali di Cugnoli hanno saputo trasformare le risorse pubbliche legate alla ricostruzione del terremoto del 2009 in un volàno per l’intera economia locale, rendendo bellissimo il paese e benestanti i suoi residenti”, dice in una nota Pagano.

“Immagino anche io che tutto sia nato dalle premesse della ricostruzione post sisma 2009: il paese è quasi tutto ricostruito – aggiunge Chiola – e questo processo di rigenerazione urbana ha portato ad alcuni fattori nuovi: c’è gente che è tornata, stranieri che hanno comprato casa, c’è insomma una nuova vitalità. Voglia di restare. A questo si aggiunga che Cugnoli ha una tradizione di piccole imprese e 1004 contribuenti su 1400 residenti. Siamo un paese di lavoratori insomma”.