Scerni. Nonostante la pioggia a intermittenza, è stato grande show a Scerni della corsa campestre, teatro della terza edizione del Cross della Ventricina, valevole per l’assegnazione dei titoli nazionali UISP APS SDA Atletica Leggera.

Alla manifestazione organizzata dall’Asd sulle Orme dei Sanniti e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Scerni, hanno partecipato circa 200 podisti dall’Abruzzo e da altre regioni d’Italia (in prevalenza Emilia Romagna, Marche, Puglia e Lazio), tra adulti e giovani dai 0 ai 15 anni, che si sono dati appuntamento sulle campagne scernesi presso l’Istituto Agrario Cosimo Ridolfi.

Ad imporsi all’attenzione nelle tre partenze previste, come da programma, Italo Sampaoli (GS Lamone Russi), Michele Cafarelli (GPA Lughesina) e Cesare Mariani (Atletica Runtime) ad occupare le prime tre posizioni assolute nella fascia degli over 60 uomini; Zouhair Addioui (Circolo Minerva Asd), Marco Mancini (La Sorgente Gruppo Sportivo) e Domenico Cinalli (Atletica Val Tavo) a podio nella batteria maschile degli under 60; Erika Rossi (GPA Lughesina), Elisabetta Gizzo (La Sorgente Gruppo Sportivo) e Mariele Costantini (Atletica Val Tavo) le prime tre classificate assolute tra le donne.

Questi i campioni nazionali UISP raggruppati per categoria: Zouhair Addioui (Circolo Minerva – F18/19), Simone Di Vito (La Sorgente Gruppo Sportivo – M20), Marco Mancini (La Sorgente Gruppo Sportivo – M25), Giuseppe Lazzaro (Il Crampo Gruppo Podistico – M30), Domenico Cinalli (I Lupi d’Abruzzo – M35), Antonino Di Placido (La Sorgente Gruppo Sportivo – M40), Felice Dell’Aquila (Atletica Stracagnano – M45), Maurizio D’Angelo (Atletica Runtime – M50), Sabatino Grande (Runners Chieti – M55), Michele Cafarelli (GPA Lughesina – M60), Italo Sampaoli (GS Lamone Russi – M65), Diamante Di Vincenzo (Podisti Frentani – M70), Ivo Fabbri (GS Lamone Russi – M75), Gabriele D’Alanno (Vini Fantini – M80), Elisabetta Gizzo (GS La Sorgente – F25), Carla Pollutri (Runners Casalbordino – F30), Erika Rossi (GPA Lughesina – F35), Dana Rositi (Atletica Rapino – F40), Mariele Costantini (Atletica Val Tavo – F45), Valeria Lanconelli (GPA Lughesina – F50), Tiziana Sportelli (GS Lamone Russi – F55), Monica Casadio (GPA Lughesina – F60), Paola Lambertini (Lolli Auto Sport Club – F65), Germana Babini (GPA Lughesina – F70) e Marta Billi (GS Lamone Russi – F80).

Oltre alle gare competitive per gli adulti, si sono svolte le batterie giovanili fino ai 15 anni in cui la Polisportiva Progresso Asd ha collezionato il maggior numero di vittorie e di podi individuali.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Scerni, con in testa il sindaco Daniele Carlucci, la Pro loco, la UISP e i nostri sponsor che sono stati al fianco di una manifestazione andata veramente oltre ogni più rosea previsione, senza temere la pioggia che ha comunque reso ancora più impegnativo il tracciato. Non poteva mancare il terzo tempo con ristoro a base di tipicità locali e con la nostra prelibata ventricina. Il Cross della Ventricina è un evento che sta lievitando sempre più verso alti consensi anche fuori dall’Abruzzo perchè, oltre al lato tecnico-sportivo, è anche un modo di raccontare e descrivere il nostro territorio scernese attraverso cibo, arte e natura” ha spiegato Luigi Di Lello, a nome di tutto il comitato organizzatore dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti.