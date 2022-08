Cronoscalata Svolte di Popoli, Filippo Golin protagonita assoluto: “Spero di migliorare ancora”

Popoli. Aveva lasciato il segno al Nevegal, ma il pilota Trentino Filippo Golin si è regalato un altro fine settimana da protagonista alla 60^ Cronoscalata Svolte di Popoli. Il giovane pilota che corre con i colori della HP Sport sulla piccola Osella PA21 JrB ha messo a segno un altro fine settimana super, con ancora una presenza fissa nella top ten assoluta davanti anche a prototipi di cilindrata superiore.

Con il suo “Millino” Golin si è issato a dominatore di classe con assoluta fermezza, mostrando già dalla giornata di prove un passo importante nella sua prima volta a Popoli. La gara Pescarese, ha esaltato le notevoli qualità di Golin che in gara 1 si è piazzato primo di classe 1000 e sesto assoluto, dietro solo alle più potenti 2000 e 3000. In gara 2 i tempi si sono leggermente alzati per tutti, con Golin che ha agguantato nuovamente una vittoria di classe e un ottavo posto assoluto. Nella classifica aggregata, il giovane pilota di Trento si è poi piazzato settimo.

Queste le dichiarazioni di Filippo Golin al termine della gara: “Ci tengo innanzitutto a ringraziare gli sponsor che ci sostengono come DOLOMITI ISOLAZIONI, poi grazie ad Enzo Osella per avermi fornito un gran mezzo che funziona alla grande e al mio meccanico per il grande impegno e continueremo a lavorare fortemente per riuscire a migliorare ancora.”

Il prossimo appuntamento per Filippo Golin, sarà al 57⁰ Trofeo Luigi Fagioli, che si svolgerà in quel di Gubbio dal 26 al 28 Agosto.