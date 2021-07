Croce Rossa di Teramo ancora senza sede, a rischio i servizi di soccorso: l’appello

Teramo. Non è emersa nessuna soluzione alternativa per la Croce Rossa Italiana di Teramo, ancora in cerca di una nuova “casa” nel capoluogo teramano, dove poter ospitare mezzi e volontari. Ciò nonostante, la Provincia di Teramo ha inviato una comunicazione nellaquale sollecita l’Associazione a lasciare libero entro il 31 luglio l’edificio “Comi”, dove è attualmente collocata la sede.

Lo scrive in una nota alla stampa il comitato di Teramo.

“Anche nel corso dei recenti tavoli tecnici –al quale hanno preso parte tutti i soggetti interessati –non è stato possibile identificare un luogo utile per il trasferimento nell’immediato della CRI di Teramo, evitando così un’interruzione, intempestiva e non voluta, nelle attività di soccorso e dei servizi a favore della popolazione. Per scongiurare tale situazione, l’Associazione rinnova il disperato appello ad intervenire urgentemente e ad adoperarsi insieme per trovare una nuova sede, lanciato meno di un mese fa agli enti pubblici, religiosi e civili di rilievo sul territorio teramano, oltre che al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio”.