Criterium interappenninico 2022, a Campo Felice di scena lo slalom per Allievi e Ragazzi

Rocca di Cambio. A Campo Felice, la stazione sciistica di Rocca di Cambio, in provincia dell’Aquila, è iniziato il Criterium Interappenninico di sci alpino, manifestazione organizzata dagli sci club Orsello Magnola e Livata, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna), e riservata alle categorie Children (Ragazzi e Allievi), maschile e femminile. L’evento è realizzato in collaborazione con la stazione di Campo Felice e il comune di Rocca di Cambio, e con il supporto tecnico di Energia Pura.

Causa condizioni meteo è stato disputato lo slalom sia per gli Allievi che per i Ragazzi. Il comitato Campano e quello Abruzzese si sono divisi le vittorie di giornata rispettivamente grazie a Alessandro Quaranta e Giada D’Antonio, e Valentina Pistilli e Sebastiano Cirrincione. «Condizioni meteo non ideali – afferma il DG dello SC Orsello Magnola Andrea Ruggeri – ma gare svolte in tutta sicurezza e di grande livello tecnico. Gli atleti in competizione sanno che, oltre alle medaglie, sono in palio i primi gruppi per i campionati italiani e questo è sicuramente uno stimolo ulteriore per fare bene. Domani il Super G sarà per la categoria Ragazzi un bel banco di prova». Nella classifica a squadre guida il Comitato Campano. Domani in programma Super G per la categoria Ragazzi e Gigante per quella Allievi.

Classifiche.

Slalom Allievi F: 1) Valentina Pistilli (CAB); 2) Alessandra Di Sabatino (CAB); 3) Chiara Sarubbi (CAM). M: 1) Alessandro Quaranta (CAM); 2) Alberto Landini (CAT); 3) Matteo Seghi (CAE).

Slalom Ragazzi F: 1) Giada D’Antonio (CAM); 2) Diletta Moretti (CUM); 3) Matilde Del Taglia (CAT). M: 1) Sebastiano Cirrincione (CAB); 2) Luca Maria Fiorentino (CLS); 3) Gabriele Brunozzi (CLS).