Crisi idrica in Abruzzo, Grippa: “Stanziati 14 milioni, si passi a interventi concreti con fondi Pnrr”

Vasto. “Con i fondi del PNRR ottenuti grazie all’impegno del presidente Conte finalmente riusciremo a risolvere una questione annosa. Un compiacimento grande se si pensi che durante questa legislatura personalmente avevo richiesto e partecipato ai tavoli regionali e ministeriali per porre la massima attenzione al problema.

Diversi incontri, tra cui uno anche con il Sottosegretario di Stato ai Trasporti Margiotta, al quale avevo fornito tutti gli elementi per un chiaro quadro della complessità dell’intervento utile a non lasciare mai più gli abruzzesi senza acqua”. Queste le parole di soddisfazione con cui la deputata Carmela Grippa commenta le risorse per avviare un piano di risoluzione al rinnovamento delle tubature idriche in Abruzzo.

“Ora la Sasi e l’ERSI avranno a disposizione quasi 14 milioni e mezzo di euro per migliorare le infrastrutture idriche ed evitare che la loro vetustà si trasformi in un’altra piaga per i cittadini. Nonostante siamo a conoscenza che il fabbisogno del recente piano sia di 40 milioni, è necessaria la massima attenzione affinché queste prime importanti risorse siano ben impiegate.

Il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di 191,5 miliardi di euro, il più alto assegnato ad un Paese al mondo, è stato tutto merito del presidente Giuseppe Conte ed è stato un vero e proprio colpaccio che è superiore al Piano Marshall che salvò l’Italia dopo la Seconda Guerra mondiale” conclude Grippa.