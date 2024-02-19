Pescara. Sono stati fortemente incrementati i servizi di controllo del territorio con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo anche a seguito di approfondita analisi sull’andamento dei reati, nei quartieri a più alto tasso di criminalità diffusa.

Durante lo svolgimento di tali attività, nella tarda serata, la Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino polacco di 24anni, colpito da mandato europeo. L’uomo era infatti ricercato dopo essere stato riconosciuto responsabile di reati finanziari commessi nel 2021 in ambito europeo.

Il giovane è stato rintracciato in una struttura ricettiva del centro città e dopo i controlli in banca dati, emergeva il provvedimento da eseguire emesso a suo carico.

L’uomo, pertanto, veniva accompagnato negli uffici della Questura, ove gli operanti effettuavano tutti gli accertamenti, dando esecuzione al suo arresto.

Nei giorno scorsi, inoltre, la Squadra Volante, ha arrestato un uomo poiché colpito da un provvedimento restrittivo quale aggravamento della precedente misura della detenzione domiciliare. In particolare una pattuglia, nel quartiere Rancitelli, ha proceduto al controllo di un cittadino senegalese 39enne che, immediatamente prima, veniva notato aggirarsi all’interno di una struttura abbandonata presente nel citato quartiere. L’uomo, intuendo che gli operatori si stavano avvicinando per un controllo, ha tentato vanamente di allontanarsi. Visto l’atteggiamento sospetto del 39enne, gli agenti lo hanno immediatamente raggiunto e identificato.

L’uomo, una volta sottoposto a controllo, è risultato destinatario del provvedimento di restrittivo. L’arrestato, gravato da svariati precedenti, è stato accompagnato presso il locale carcere.