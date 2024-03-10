L’Aquila. Continua a crescere l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Abruzzo. Mentre alle 12 si era registrata una crescita di due punti e mezzo percentuali in più, alle 19 la forbice è scesa a un punto percentuale ma è in ogni caso superiore rispetto a quella del 2019. In corsa ci sono dodici liste, sei che fanno capo al presidente uscente e ricandidato, Marco Marsilio, e sei all’ex rettore dell’Università di Teramo, Luciano D’Amico.

La provincia dove c’è stato un maggior afflusso di aventi diritto al voto per rinnovare il consiglio regionale è stata L’Aquila. Alle 19 nei 405 seggi è stato registrato il 47,51%, mentre nella precedente tornata era il 44,56%

A Pescara ha votato il 44,45% degli aventi diritto contro il 43,98 % di cinque anni fa. A Teramo l’affluenza è stata del 44,67% (43,97% nel 2019), mentre a Chieti, dove mancano ancora i dati di cinque sezioni, ci si è fermati al 40,48% (40,45% nel 2019).

Il dato complessivo, riferito per ora a 1.629 su 1.634 sezioni, è di 43,95% degli aventi diritto contro il 43,01% di cinque anni fa.