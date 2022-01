Covid:contagi in carcere su del 400% in 20 giorni

Pescara. Nuovo balzo in avanti dei casi di Covid nelle carceri. I detenuti positivi sono 3.287, secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati a ieri. Appena tre giorni prima, cioè il 17, erano 2.625. Una salita del 25% calcola il sindacato della polizia penitenziaria ‘Osapp, che si va a sommare a un aumento “eccezionale” già intervenuto tra il 27 dicembre e il 17 gennaio scorso: un più 466% visto che alla fine dell’anno scorso i casi erano 463.

Quasi tutti i detenuti positivi sono comunque asintomatici. Lo sono 3.251,a fronte di 20 sintomatici curati in carcere e di 16 ricoverati in ospedale. E intanto va avanti la campagna di vaccinazione: agli oltre 54mila detenuti sono state somministrate sinora 100.595 dosi.

Tanti i focolai nei penitenziari, con otto istituti che hanno ciascuno più di 100 detenuti positivi. La situazione più critica è a Torino dove ci sono 204 contagiati, pari a un recluso su 7. A Firenze nel carcere di Sollicciano i casi sono 171 ( mentre 45 tra la polizia penitenziaria). A Napoli tra Poggioreale (168) e Secondigliano (146) i detenuti positivi sono 314 e gli agenti 106. A Busto Arsizio tra la popolazione detenuta i casi sono 160, 131 invece a Prato, 126 nel carcere milanese di San Vittore (con due detenuti ricoverati in ospedale) e 119 a Pavia.

Una situazione resa ancora più difficile dal sovraffollamento, pari al 114%, con 47.418 posti effettivi a fronte di 54.329 detenuti, come ha ricordato qualche giorno la ministra della Giustizia Marta Cartabia, sottolineando che il carcere sarà la priorità di questi mesi .”Si deve provvedere ogni giorno a centinaia di separazioni tra i soggetti positivi e l’ulteriore utenza detentiva nell’ambito di istituti di pena di conclamata vetustà, privi di ulteriori spazi e persino di servizi igienici in idonee condizioni”, dice il segretario dell’Osapp Leo Beneduci, che segnala le “crescenti tensioni interne” e le “intemperanze e violenze spesso in danno del Personale”. Proteste ci sono state nel carcere di Avellino, dove i detenuti di una sezione hanno bruciato i materassi , lamentando inadeguate condizioni di sicurezza sanitaria.La tensione è esplosa in seguito al mancato trasferimento di un detenuto risultato positivo al Covid-19 nel reparto destinato ai contagiati dal virus, come riferisce Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa. E a Napoli familiari dei detenuti hanno fatto un sit-in davanti al carcere di Poggioreale contro il sovraffollamento che favorisce il contagio. Con loro anche il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, e quello di Napoli, Pietro Ioia e Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale.