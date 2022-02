Covid, ricoveri Abruzzo al 36%: incidenza torna sotto mille, intensive al 14%

Pescara. Alla luce dell’aggiornamento odierno, il tasso di occupazione dei posti letto, in Abruzzo, è al 14% per le terapie intensive e al 36% per l’area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30%. Continua a scendere l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che torna sotto quota mille e arriva a 964 (soglia limite 150).

Il totale dei nuovi casi emersi nell’ultima settimana è di 12.351 unità: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -26,82%. In calo, su base settimanale, anche i ricoveri: quelli in area medica scendono del 3,5% e quelli in terapia intensiva si riducono del 26%. A livello territoriale, tre province su quattro hanno ora un’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti inferiore a mille: in testa c’è il Chietino, con 1.001, seguita dall’Aquilano, con 980, e dal Teramano, con 950. Chiude il Pescarese, con un’incidenza pari a 827.

Covid: in Abruzzo meno di mille casi, prima volta da dicembre

Sono 725 i nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Per la prima volta dallo scorso 29 dicembre il dato torna al di sotto delle mille unità. Del totale odierno, 368 casi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (1.653) e tamponi antigenici (5.418), è pari al 10,25%. Si registrano due decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 2.883. Prosegue la graduale diminuzione dei ricoveri, che passano dai 522 di ieri ai 517 di oggi, seppure a fronte di un lieve incremento delle terapie intensive. I nuovi positivi hanno età compresa tra 6 mesi e 100 anni. Gli attualmente positivi sono 106.137 (-349): il dato comprende anche 65419 casi riguardanti pazienti persi al follow up e sui quali sono in corso verifiche. Del totale, 492 pazienti (-6) sono ricoverati in ospedale in area medica e 25 (+1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 105.620 (-344) sono in isolamento domiciliare.

I guariti sono 135.382 (+1.071). Dei due decessi, uno risale ai giorni scorsi ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl e l’altro riguarda un 80enne della provincia di Teramo. Il totale dei casi accertati dall’inizio dell’emergenza ad oggi sale a 244.402: 52.284 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+149), 67.669 in provincia di Chieti (+216), 57.674 in provincia di Pescara (+190), 60.063 in provincia di Teramo (+160) e 3191 fuori regione (+7), mentre per 3.521 (+2) sono in corso verifiche sulla provenienza.