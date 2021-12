Rasi, solo 70 laboratori per sequenziamento virus: necessario potenziamento, domani la conferenza Stato-Regioni

L’Aquila. Una spinta alla ricerca e alla tanto attesa fine della pandemia. “Speriamo che il sequenziamento del virus aumenti in modo sostanziale: solo questa attività ci dice esattamente quale tipo di variante abbiamo di fronte. Tuttavia, soltanto 70 laboratori contribuiscono alla piattaforma che l’Istituto superiore di sanità ha messo a disposizione e 70 laboratori per 60 milioni di italiani sono pochi”. Così Guido Rasi, consulente scientifico del commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuolo, alla trasmissione Mezz’ora in più. “Si raccolgono pochi dati e lentamente. Rischiamo”, ha detto Rasi, “di sapere tardi la portata dell’andamento del virus, ritardando decisioni importanti”, ha concluso Rasi. Inoltre, sembra necessario:”Più personale per poter potenziare il sequenziamento e il tracciamento del virus. Servono ulteriori fondi per la lotta alla pandemia”. E’ questo l’orientamento di diversi governatori, in vista della Conferenza Stato-Regioni che si terrà domani. Alcune Regioni chiederanno, su questi aspetti, anche l’aiuto dell’esercito: tra questi, i governatori di Emilia Romagna e Molise.