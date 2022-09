Covid, rapido aumento nuovi casi in Abruzzo: +28% in una settimana

Pescara. Rapido aumento dei nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo. Nell’ultima settimana ne sono stati accertati 5.085, con una variazione del +28% rispetto ai sette giorni precedenti, dopo un periodo di flessione costante.

Di conseguenza torna a salire l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che cresce bruscamente e passa da 352 a 399. A livello territoriale i numeri più alti sono quelli del Pescarese, dove l’incidenza è a 575, seguito dal Chietino, con 431. Poi ci sono la provincia dell’Aquila (361) e quella di Teramo (339). In aumento, su base settimanale, anche i ricoveri, che salgono complessivamente da 112 ai 139 odierni; le sole terapie intensive passano da due a cinque unità. Il tasso di occupazione dei posti letto – al 3% per le rianimazioni e al 10% per l’area non critica – resta comunque al di sotto delle soglie di allarme. In graduale crescita anche gli attualmente positivi al virus, che passano da 27.671 a 28.484. Nell’ultima settimana i decessi sono stati cinque, contro gli otto dei sette giorni precedenti.