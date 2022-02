Covid: oggi 40.948 positivi su 440.115 tamponi effettuati, 193 le vittime

Pescara. Sono 40.948 i nuovi casi Covid-19 in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Sono 440.115 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 484.530. Il tasso di positività è al 9,3%, in lieve calo rispetto al 9,5% di ieri.

Sono 12.693.320 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.175.924, in calo di 23.304 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.206. I dimessi e i guariti sono 11.363.190, con un incremento di 65.180 rispetto a ieri.

Fvg passa in area gialla e 4 Regioni e PA in fascia bianca: sono Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano

Alla luce dei dati della Cabina di Regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. Lo comunica il ministero della Salute. La situazione del Friuli Venezia Giulia è in fase di miglioramento. La regione, infatti, che con la nuova ordinanza del ministro della Salute passa in area gialla, era precedentemente classificata in fascia arancione.