Covid: nel Chietino adesione 70 Comuni a screening studenti

Chieti. Sono una settantina i Comuni della provincia di Chieti che hanno aderito all’invito della Asl Lanciano Vasto Chieti allo screening sugli studenti delle scuole di primo e secondo grado alla vigilia della ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia. La popolazione interessata è di 42.000 studenti e 15.000 mila tra docenti e personale Ata. Allo screening per rilevare eventuali positivi al Covid 19 possono partecipare gli alunni dai 6 anni e potranno rivolgersi ai paesi limitrofi i ragazzi residenti in Comuni che non partecipano alla campagna per ragioni organizzative. Nessuno sarà rimandato indietro, anche se non residente.

L’attività di testing sarà garantita grazie alla disponibilità di 64 mila tamponi rapidi messi a disposizione dalla Asl e dalla Regione Abruzzo. I risultati dei tamponi saranno inseriti contestualmente sulla piattaforma messa a disposizione dalla Asl, che si fa carico anche delle attività di smaltimento dei materiali utilizzati a fine giornata, nonché della distribuzione dei tamponi acquistati. “Ci siamo attivati per contattare i sindaci e sollecitarli ad aderire alla nuova campagna – sottolinea il Direttore generale della Asl Thomas Schael – sulla quale il Governo regionale concentra grande attenzione. La risposta degli amministratori è di ora in ora più massiccia, e permetterà di identificare e isolare eventuali nuovi positivi asintomatici”. I Comuni che aderiscono sono Altino, Archi, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalbordino, Casalanguida, Casalincontrada, Castelfrentano, Casoli, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Cupello, Dogliola, Fara San Martino, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Gessopalena, Gissi, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Montenerodomo, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Perano, Pizzoferrato, Pollutri, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Pretoro, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Scerni , Tollo, Torrebruna, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Villalfonsina.