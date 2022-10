Covid: l’Iss valuta l’Abruzzo tra le Regioni a rischio alto, aumentano ricoveri

Pescara. Sono 44.672 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 44.853), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 62 (ieri ne erano state notificate 56). Il tasso di positività è del 21,7% (ieri era il 20,1%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 205.555 rispetto ai 222.926 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.737.577 come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 198 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 180), ovvero 18 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.379 (ieri erano 5.188 ), cioè 191 in più. Gli attualmente positivi sono 525.955. Dimessi e guariti sono 22.034.204, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è 177.418.

Iss: “Salgono da 5 a 6 le Regioni a rischio alto”

Sei Regioni e Province autonome – rispetto alle 5 della scorsa settimana – sono classificate questa settimana a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Una Regione, la Toscana, è definita ‘non valutabile’, status equiparabile al rischio alto. Le restanti 14 sono a rischio moderato. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19

Covid: in Abruzzo oggi 1.053 nuovi casi, aumentano i ricoveri

Sono 1.053 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 994 tamponi molecolari e 4.583 test antigenici: il tasso di positività è pari al 18,88%. Non si registrano decessi recenti; il bilancio delle vittime resta fermo a 3.677. In rapido aumento i ricoveri in area medica, mentre sono vuote ormai da tre giorni le terapie intensive. Gli attualmente positivi sono 33.471 (+511): 159 pazienti (+12) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Il totale dei casi sale a 567.179: 115.078 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+240), 162.129 in provincia di Chieti (+285), 133.284 in provincia di Pescara (+294), 135.762 in provincia di Teramo (+221) e 12.422 fuori regione (+5), mentre per 8.504 (+7) sono in corso verifiche sulla provenienza.