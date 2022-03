Covid, l’Abruzzo torna oggi in zona bianca: cosa cambia nelle restrizioni

Pescara. Le curve dell’epidemia di Covid cominciano a rallentare la loro discesa: quasi stabili gli ingressi nelle terapie intensive, i decessi e i contagi, mentre in metà delle province italiane i valori dell’incidenza hanno smesso di scendere e si trovano in una fase di stasi.

I dati del ministero della Salute indicano che i nuovi contagi sono 35.057 in 24 ore (erano 39.963). Il tasso di positività al 10,5%. Il Trentino torna zona bianca.

Anche l’Abruzzo da oggi torna in zona bianca per effetto dell’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il ritorno in zona bianca è stato possibile con il calo importante delle scorse settimane dei ricoveri in ospedale.

Sul fronte delle restrizioni non cambierà nulla per chi è in possesso del super Green pass, che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal covid19.

Non sono previste limitazioni per gli spostamenti, ma resta l’obbligo di green pass base per accedere ai luoghi di lavoro, che dovrà essere rafforzato per le categorie soggette all’obbligo vaccinale.

Certificazione verde base obbligatoria anche per accedere ai servizi alla persona e agli uffici pubblici, ma sarà necessaria la versione super per mezzi pubblici e per accedere a piscine e palestre al chiuso, per ristoranti (anche all’aperto) e impianti sciistici.