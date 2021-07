Covid: l’Abruzzo torna a superare i mille casi attivi

Pescara. L’Abruzzo torna a superare quota mille casi attivi di Covid-19. Alla luce dell’aggiornamento odierno, gli attualmente positivi aumentano di 23 unità e sono ora 1.013.

La regione era scesa sotto le mille unità lo scorso 28 giugno: dal 5 ottobre 2020 il dato è stato sempre superiore a quella soglia, con con il record di 18.192 malati registrato lo scorso 30 novembre. All’aumento dei positivi, però, si

contrappone il calo dei ricoveri, che sono al momento 21, due in meno rispetto a ieri. In particolare, 20 pazienti

sono in ospedale sono in area medica (-2) e uno è in terapia intensiva (invariato, senza nuovi accessi). Altre 992

persone attualmente positive al virus sono in isolamento domiciliare (+25).

Nel dato degli attualmente positivi, fa sapere la Regione, sono compresi anche 367 casi riguardanti pazienti persi al “follow up” dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche: vale a dire soggetti con cui le Asl hanno perso i contatti e la cui positività era stata accertata anche mesi fa.