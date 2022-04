Covid Italia, Sebastiani: aumentano le province in cui sale l’incidenza

L’Aquila. In questa primavera 2022, non solo le temperature sembrano in salita. Aumentano le province in cui sale l’incidenza dei casi di positivi al virus SarsCoV-2, mentre a livello nazionale scendono le curve di ricoveri e decessi, ma in alcune regioni salgono i ricoveri ordinari. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). “Al gruppo di province del Nord-Ovest già rilevato con trend di crescita dell’incidenza, si aggiungono altre due province di confine e una sarda”, rileva l’esperto.

Ecco di seguito le province coinvolte con l’aumento percentuale dell’incidenza negli ultimi 7 giorni rispetto ai 7 precedenti e il valore dell’incidenza negli ultimi 7 giorni per 100,000 abitanti: Biella (22%, 460), Vercelli (21%, 480), Sondrio (20%, 460), Belluno (19%, 800), Sud Sardegna (18%, 720), Aosta (16%, 450), Cuneo (15%, 380), Imperia (14%, 520), Torino (8%, 510).

A livello nazionale, prosegue Sebastiani, l’analisi delle differenze settimanali nella percentuale dei positivi ai test molecolari indica un trend di aumento, seppur debole; si rileva un trend di crescita anche per Piemonte, Liguria, Lazio e Toscana. Ancora a livello nazionale sono in diminuzione le curve medie dell’incidenza dei positivi ai test molecolari e antigenici assieme, e degli ingressi giornalieri in terapia intensiva. Si osserva inoltre una debole diminuzione delle curve medie dei decessi e dei ricoveri nei reparti ordinari. Infine, la curva media dei ricoveri nei reparti ordinari è in crescita in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte e Sardegna; nel Lazio si hanno oscillazioni.