Covid: in Abruzzo scendono le intensive ma balzo di ricoveri

Pescara. Balzo dei ricoveri da Covid-19 in Abruzzo, che passano da 469 a 509 nel giro di 24 ore, registrando il dato più alto da aprile scorso ad oggi, comunque a fronte di una flessione del parametro relativo alle sole terapie intensive.

Il tasso di occupazione dei posti letto sale così al 36% per l’area non critica e scende al 17% per le rianimazioni. In particolare, dei 509 pazienti ricoverati negli ospedali abruzzesi, 478 sono in area medica (+44) e 31 sono in terapia intensiva (-4). Gli altri 117.931 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (+1.225). Parte dell’incremento odierno del dato sui ricoveri è dovuto al trasferimento di alcune decine di pazienti dall’Osservazione breve intensiva (Obi) dell’ospedale di Pescara ad una clinica privata del Pescarese dove sono stati attivati altri posti letto dedicati al Covid-19 per effetto di un’ordinanza dei giorni scorsi del presidente della Regione Abruzzo. Con il provvedimento è stato indicato alle Asl abruzzesi, “ove necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, di avvalersi delle case di cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l’assistenza dei pazienti Covid-19 necessitanti di ospedalizzazione, ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva”. All’origine dell’ordinanza, firmata lo scorso 24 gennaio, veniva segnalato, tra l’altro, “il continuo aumento del numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri di Area medica e Terapia intensiva”.

BOLLETTINO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2022

Sono 2.756 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 1.634 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (7.281) e tamponi antigenici (19.816), è pari al 10,17%. Prosegue il trend in calo: negli ultimi sette giorni sono emersi 19.459 nuovi casi, pari al -19,33% rispetto alla settimana precedente.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti scende a 1.519. Si registra un decesso recente, che fa salire il bilancio delle vittime a 2.822. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 102 anni. Gli

attualmente positivi continuano ad aumentare ed arrivano a quota 118.440 (+1.265): il dato comprende anche 81.937 casi riguardanti pazienti persi al follow up e sui quali sono in corso verifiche.

Il decesso riguarda un 67enne della provincia di Chieti. I guariti sono 103.127 (+1.485). Il totale dei casi accertati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza ad oggi sale a 224.389: 47.685 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+631 rispetto a ieri), 61.563 in provincia di Chieti (+805), 53.438 in provincia di Pescara (+571), 55.511 in provincia di Teramo (+667) e 2.864 fuori regione (+31), mentre per 3.328 (+46) sono in corso verifiche sulla provenienza.