Covid: in Abruzzo ricoveri al 37%, incidenza scende a 1.457 (tutti i dati e i grafici)

Pescara. Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto sale al 18% (+1%) per le terapie intensive e al 37% (+1%) per l’area non critica. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, invece, continua a scendere e arriva a 1.457. Gli ultimi numeri confermano il trend in calo: nell’ultima settimana i nuovi casi sono stati 18.661, con una variazione del -20,51% rispetto ai sette giorni precedenti.

In aumento, però, i ricoveri complessivi, che crescono del 15% su base settimanale e del 21% in due settimane, seppure a fronte di una riduzione delle sole terapie intensive, che scendono del 20% rispetto a sette giorni fa e dell’8% rispetto a due settimane fa. I decessi dell’ultima settimana sono stati 37, in calo rispetto ai 55 della settimana precedente. A livello territoriale, i numeri sono omogenei in tutte e quattro le province.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 1.437 nell’Aquilano, a 1.409 nel Chietino, a 1.401 nel Teramano e a 1.385 nel Pescarese. In media, in Abruzzo, l’1,5% della popolazione ha contratto il Covid-19 nell’ultima settimana.