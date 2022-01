Covid: in Abruzzo ricoveri al 24%, incidenza record a 2.280

Pescara. Alla luce dell’aggiornamento odierno, nel primo giorno in zona gialla, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto scende al 14% (-1%) per le terapie intensive e sale al 24% (+2%) per l’area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30%.

Continua ad aumentare anche l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che raggiunge il record di 2.280 (soglia limite 150). Il totale dei nuovi casi accertati nell’ultima settimana è di 29.205: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +76%. Altissimo il dato degli attualmente positivi, che sono più di 50 mila, pari al 3,9% della popolazione residente in Abruzzo. A livello territoriale, i numeri più alti sono quelli del Chietino, dove l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 2.473. Seguono il Teramano, con 2.314, e il Pescarese, con 2.044. Chiude l’Aquilano, con 1.733, unico territorio ad avere un’incidenza inferiore a duemila.

BOLLETTINO REGIONALE 10 GENNAIO 2022