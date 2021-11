Covid, in Abruzzo l’incidenza sale a 74 ma le intensive calano al 3%

L’Aquila. Alla luce degli ultimi dati, sale a 74, in Abruzzo, l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti. Il dato, che una settimana fa era inferiore alla soglia di 50, sale rapidamente torna a valori registrati l’ultima volta a inizio maggio, quando però i numeri erano in calo. In ogni caso i parametri restano da zona bianca. Il tasso di occupazione dei posti letto, infatti, scende al 3% per le terapie intensive ed è fermo al 6% per l’area non critica; i dati sono lontanissimi dalle soglie da zona gialla, rispettivamente del 10 e del 15%.

I numeri più alti sono quelli del Teramano: l’incidenza settimanale dei contagi, che nel giro di una settimana è raddoppiata, sale oggi a 132. Segue la provincia dell’Aquila, con 90. Poi c’è Pescara, dove l’incidenza sale a 44 (solo nel capoluogo adriatico il dato passa da 34 a 48 nel giro di 24 ore). Chiude il Chietino, con 34.

Sono 221 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta del dato più alto da oltre sei mesi e, in particolare dal primo maggio scorso, quando i nuovi casi erano stati 226. Con l’aggiornamento odierno l’Abruzzo supera quota 84mila contagi complessivi: sono ora 84.101. I casi recenti sono emersi dall’analisi di 4.248 tamponi molecolari: è risultato positivo il 5,2% dei campioni. In lieve aumento i ricoveri complessivi, che passano da 84 a 87, ma si riducono quelli in terapia intensiva.

Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.566. I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 e 100 anni. Gli attualmente positivi sono 2.511 (+158): 81 pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in area medica e 6 (-1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 2.424 (+155) sono in isolamento domiciliare. i guariti sono 79.024 (+61). Degli 84.101 casi complessivi, 21.640 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+66), 21.234 in provincia di Chieti (+34), 20.002 in provincia di Pescara (+41), 20.402 in provincia di Teramo (+65) e 682 fuori regione (-1), mentre per 141 (+14) sono in corso verifiche sulla provenienza.