Covid: in Abruzzo intensive al 6%, -10% contagi in 7 giorni

L’Aquila. Sono 2.608 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 1.760 tamponi molecolari e 9.296 test antigenici: il tasso di positività è pari al 23,59%. Si registrano cinque decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 3.431. In lieve calo i ricoveri, ma aumentano rapidamente quelli in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 51.707 (+793): 266 pazienti (-7) sono ricoverati in ospedale in area medica e 11 (+3) sono in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

I guariti sono 433.643 (+1.807). Dei cinque decessi, uno risale ai giorni scorsi, mentre gli altri quattro riguardano pazienti di età compresa tra 77 e 92 anni: uno in provincia dell’Aquila, due in provincia di Pescara e uno in provincia di Chieti. Il totale dei casi sale a 488.781: 100.543 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+445), 139.821 in provincia di Chieti (+656), 113.107 in provincia di Pescara (+749), 118.434 in provincia di Teramo (+613) e 10.108 fuori regione (+47), mentre per 6.768 (+95) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.449.439, rispetto a ieri 6.382 in meno. In totale sono 20.539.016 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 170.682. I dimessi e i guariti sono 18.918.895 con un incremento di 77.894

Sale al 6% (+2%), raggiungendo i valori di oltre due mesi fa, il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva in Abruzzo. Il dato relativo all’area non critica, invece, scende al 19% (-1%). In calo, però, il trend dei contagi: nell’ultima settimana sono emersi 17.748 nuovi casi, con una variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, pari al -10%, dato lontanissimo dal picco del +72% registrato nei giorni peggiori dell’ondata estiva. Di conseguenza, scende l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti che, pur restando la più alta d’Italia, passa oggi a 1.393, contro il picco di 1.563 registrato una settimana fa. Per quanto riguarda i ricoveri, il dato relativo ai reparti è stabile rispetto a sette giorni fa, mentre le rianimazioni sono più che raddoppiate, passando da 4 a 11. In aumento gli attualmente positivi al virus: una settimana fa erano 43.612, oggi sono 51.707.