Covid: in Abruzzo 3.333 nuovi casi e 8 morti, su i ricoveri

Sono 3.333 i casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono

emersi dall’analisi di 2.117 tamponi molecolari e 12.039 test antigenici: il tasso di positività è pari al 23,54%.

Si registrano otto decessi recenti, dato più alto degli ultimi tre mesi: il bilancio delle vittime sale a 3.446. In rapido aumento i ricoveri.

Tanti i guariti: per effetto di un riallineamento dei dati, nelle ultime 24 ore sono 12.354. Il totale sale a 448.702. Gli attualmente positivi al virus scendono a 45.427 (-9.029): 285 pazienti (+10) sono ricoverati in ospedale in area medica e 11 (+2) sono in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Dei decessi, sei risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl, mentre gli altri due riguardano un 73enne della provincia di Teramo e un 80enne della provincia di Chieti. Il totale dei casi sale a 497.575: 101.861 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+549), 142.729 in provincia di Chieti (+1.009), 115.126 in provincia di Pescara (+809), 120.375 in provincia di Teramo (+775) e 10.380 fuori regione (+98), mentre per 7.104 (+93) sono in corso verifiche sulla provenienza.