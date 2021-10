COVID, FedAPI: “Dal 15 ottobre non si lavora senza green pass”

L’Aquila. Lavoratori e datori di lavoro, sia del settore pubblico che privato, ivi compresi i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le PA e nel privato sono obbligati ad esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro. L’Aquila. Lavoratori e datori di lavoro, sia del settore pubblico che privato, ivi compresi i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le PA e nel privato sono obbligati ad esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

La norma si applica anche nel caso di servizi di volontariato.

Ancora una volta, saranno i datori di lavoro a subire la norma e ad avere l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni oltre ad adeguarsi nella gestione del personale, individuando inoltre con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali sanzioni.

Sono apparse da subito evidenti le problematiche legate alla tutela dei dati personali, la necessità di formare i verificatori ed infine problemi di natura operativa per la verifica quotidiana sui lavoratori con un aggravio di lavoro e un dispendio di tempo all’interno delle aziende.

Per supportare le imprese, la FedAPI – Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori ha redatto una guida operativa per mettere in condizione gli imprenditori di essere preparati ai cambiamenti sostanziali che si avranno dal 15 ottobre.

Il Presidente nazionale di FedAPI, Pietro Vivone, dichiara: “Noi di FedAPI dimostriamo la nostra vicinanza agli imprenditori operando su due fronti, da una parte si dialoga con le Istituzioni (al momento siamo alle prese con cambiamenti in merito alle linee guida) e dall’altro formiamo e informiamo gli imprenditori su come agire al meglio ed essere in regola.”

Queste, invece, le dichiarazioni di Ezio Barbacane, responsabile di FedAPI Abruzzo: “Uno dei punti nevralgici toccati dal decreto è la sicurezza sul lavoro. Per questa ragione ho supervisionato la modulistica utile sia per le aziende che per i lavoratori. Perché è fondamentale arrivare preparati al 15 ottobre” ha aggiunto Barbacane.

La guida non si limita a dare la notizia, ma scende nel dettaglio, fornendo anche la modulistica necessaria che potrà essere scaricata e stampata agevolmente. L’intervento di professionisti di primo piano appartenenti a vari settori permette all’imprenditore di avere una visione d’insieme. Infatti, l’avvocato Maria Elena Iafolla ha affrontato la questione privacy e gestione dei dati sensibili, il Presidente Pietro Vivone si è interessato dei rapporti lavorativi, che inevitabilmente presentano diverse criticità con il decreto, Ezio Barbacane, Vicepresidente FedAPI, ha supervisionato la parte relativa alla Sicurezza sul lavoro, mentre il Dott. Antonio Procida si è occupato dell’impatto che la norma avrà per gli studi professionali con e senza dipendenti.