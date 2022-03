Covid: contagi settimanali Abruzzo tornano sopra 10mila

Pescara. Ancora in crescita, come avviene ormai da otto giorni dopo settimane di discesa costante, la curva del contagio in Abruzzo. Il totale dei nuovi casi emersi nell’ultima settimana, per la prima volta dopo quasi un mese, torna a superare quota 10mila e arriva a 10.271: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al 37%, incremento più consistente registrato dalla prima metà di gennaio a oggi. In aumento anche l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che arriva a 802, tornando ai valori di

quasi un mese fa.

A livello territoriale, la crescita più repentina si registra nel Teramano, dove l’incidenza arriva a 891, seguito dall’Aquilano (820); poi ci sono il Chietino (721) e il Pescarese (657). In aumento anche gli attualmente positivi al virus, che sono ora 33.427, con una crescita del 20% circa rispetto a giovedì scorso.

Stabili i ricoveri che, nonostante un lieve incremento nei giorni scorsi, sono ora tornati ai valori di una settimana fa. Il tasso di occupazione dei posti letto è al 7% per le terapie intensive e al 20% per l’area medica, superiore alla media nazionale (rispettivamente 5% e 13%).