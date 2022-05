Covid: boom guariti Abruzzo in 24 ore, totale sale a 356mila

Pescara. Boom di guariti dal Covid.19 in Abruzzo: nelle ultime 24 ore, per effetto di un riallineamento e di verifiche eseguite sui pazienti persi al follow up, aumentano di 28.045 unità. Si tratta di uno degli incremento più alti di sempre in una sola giornata.

Il totale delle persone che hanno risolto i problemi con l’infezione sale così a 356.046. Vale a dire che, secondo le stime, il 28% della popolazione residente – cioè più di una persona su quattro – ha avuto il Covid-19 ed è guarito. Il record, per quanto riguarda le guarigioni, risale allo scorso 10 marzo, quando ne furono segnalate ben 35.476 in 24 ore. Il totale dei casi accertati da quando, oltre due anni fa, esplose la pandemia ad oggi è pari a 390.106: oltre ai guariti, vi sono 30.805 attualmente positivi e 3.255 deceduti.

Alla luce dei dati odierni, l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti scende a 791. Nell’ultima settimana sono stati accertati 10.077: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -34%. Il tasso di occupazione dei posti letto scende al 5% per le terapie intensive e al 21% per l’area non critica.

BOLLETTINO REGIONALE 11 MAGGIO 2022