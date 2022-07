Covid, Bassetti: primo agosto senza restrizioni è giusto, ok raccomandazioni ma stop agli obblighi

L’Aquila. Non più obblighi ma solo indicazioni: “Questo primo agosto senza restrizioni era inevitabile e anche giusto. E’ cosi in tutto il mondo. Non dobbiamo ragionare per restrizioni ma per raccomandazioni. Bisogna dire alle persone fragili e agli anziani di vaccinarsi, e usare i dispositivi di sicurezza.

Non bisogna dire ‘quando’ mettere la mascherina ma iniziare a dire a ‘chi’: ovvero raccomodarle a certe categorie di persone in base alle situazioni”. Lo ha detto all’ANSA, l’infettivologo e direttore della clinica San Martino di Genova, Matteo Bassetti.