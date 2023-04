L’Aquila. Continuano a salire i contagi da covid 19 in Abruzzo. ll dato degli ultimi sette giorni, il più alto registrato da oltre due mesi e mezzo, è pari al +27% rispetto a quello della settimana precedente, che già aveva fatto registrare una crescita significativa. Di conseguenza sale l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che arriva a 83 (una settimana fa 66).

Il tasso di positività, in media, negli ultimi sette giorni, è pari al 9,81 %. Aumentano, anche se solo di due unità, i ricoveri in area medica, mentre si registra un consistente incremento delle terapie intensive, che passano da zero a quattro unità. ll tasso di occupazione dei posti letto è al 2% per le rianimazioni e al 5% per l’area non critica. A livello territoriale, i numeri più alti, anche per effetto dei riallineamenti, sono nell’Aquilano, dove l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 226 (una settimana fa 129). Seguono il Chietino, con 93 (una settimana fa 61), il Pescarese, con 92 (una settimana fa 69) e il Teramano, con 64 (61).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 81 e 97 anni) e sale a 3955.