Covid, aumentano i ricoveri: tasso di positività al 4%

Pescara. Sono 4.200 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.735. Sono invece 22 le vittime in un giorno (ieri erano state 11).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 323, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.786, 115 in più rispetto a ieri.

Il tasso di positività è del 4%, in netto aumento rispetto al 2.8% di ieri. Sono 102.864 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 203.511.

DATI AGENAS

In Italia è stabile al 3% il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid ma, secondo gli ultimi dati pubblicati l’8 agosto con il monitoraggio giornaliero dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), tre regioni vedono un aumento dell’1%: la Sicilia, che arriva al 7%, le Marche che arrivano al 3% e la Sardegna, che arriva all’11% oltre la soglia del 10% indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni.

DATI ISS

Negli ultimi 30 giorni sono state 300 le persone decedute con diagnosi da Covid e 113.131 i contagiati, di cui 1.313 tra gli operatori sanitari. E’ quanto emerge dalla Sorveglianza integrata sul portale dell’ISS all’8 agosto.

I dati sono in rialzo rispetto ad una settimana fa (relativa ai 30 giorni precedenti), quando si contavano 260 morti e 81.714 contagiati, di cui 915 tra gli operatori sanitari. I decessi sono stati fino a oggi 127.399 da inizio pandemia, il 2,9% del totale dei contagiati; i casi totali 4.386.372, di cui 139.795 tra sanitari, 4.011.252 i guariti; 46 anni l’età media dei contagiati, negli ultimi 30 giorni 27 anni.