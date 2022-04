Covid, Abruzzo unica regione d’Italia a superare incidenza di 1000 casi per 100mila abitanti

Pescara. Scende l’indice di trasmissibilità Rt questa settimana: è pari a 1 rispetto al valore di 1,15 della settimana scorsa. Scende anche l’incidenza dei casi di Covid-19 per 100mila abitanti: da 776 a 717. Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Intensive giù al 4,2% dal 4,7%. Reparti al 15,6% dal 15,5%

Dati monitoraggio occupazione ospedali per pazienti Covid

Il tasso di occupazione in terapia intensiva per pazienti Covid scende questa settimana al 4,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 aprile) rispetto al 4,7% della scorsa

settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 07 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 15,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 aprile) contro il 15,5% di sette giorni fa (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 07 aprile).

Abruzzo incidenza più alta a 1014,6. Seguono Umbria e Veneto

Tabella monitoraggio, la più bassa in Valle d’Aosta a 469,8

Una sola Regione, l’Abruzzo, questa settimana supera il valore di incidenza di 1000 casi di Covid-19 per 100mila abitanti rispetto al valore medio nazionale di 717: l’incidenza è infatti pari a 1014,6. Le incidenze più elevate, dopo l’Abruzzo, si registrano in Umbria (920,2) e Veneto (896,4). L’incidenza più bassa si rileva in Valle d’Aosta ed è pari a 469,8.

Occupazione reparti sopra soglia in 12 regioni,Umbria 40,5%

Solo la Sardegna supera livello allerta per le terapie intensive

Dodici Regioni superano questa settimana la soglia di allerta del 15% in relazione all’occupazione dei posti letto di malati Covid nei reparti di area medica: il valore più alto si registra in Umbria con il 40,5%. Seguono la Calabria con il 31,8% e la Sicilia con il 25%. Solo una Regione, la Sardegna, supera invece la soglia di allerta fissata al 10% per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto per malati Covid nelle terapie intensive: il tasso di occupazione è infatti pari all’11,3%.

Covid:Rt non scende sotto soglia epidemica di 1 dal 18 marzo

Quando valore è stato pari a 0,94

L’indice di trasmissibilità Rt non scende sotto la soglia epidemica di 1 dallo scorso 18 marzo, quando è stato pari a 0,94. La settimana successiva, il 25 marzo, era pari a 1,12. Si è mantenuto sopra la soglia di 1 anche nelle settimane successive. Questa settimana, secondo l’ultimo monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, si colloca invece sulla soglia di 1, in calo rispetto al valore di 1,15 della settimana precedente.