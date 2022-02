Covid: Abruzzo, ricoveri salgono al 33%, intensive ferme a 19%

Pescara. Alla luce degli ultimi dati, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 19% per le terapie intensive e sale al 33% per l’area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30%. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in calo, è a 1.586 (limite 150), registrando il valore più basso da quasi un mese.

Il totale dei contagi accertati in una settimana è pari a 20.318: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -17,11%. Resta alto il numero dei pazienti ospedalizzati, in aumento sia su base settimanale sia rispetto a quindici giorni fa, ma si registra una lieve riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. I decessi degli ultimi sette giorni sono 44, in calo rispetto alla settimana precedente. A livello territoriale, i numeri sono omogenei in tutta la regione, segno di come la diffusione del virus sia ormai trasversale: l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 1.563 nel Teramano, a 1.546 in provincia di Pescara, a 1.527 nell’Aquilano e a 1.498 in provincia di Chieti.