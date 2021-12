Covid Abruzzo, intensive oltre soglia: ora 2 parametri su 3 sono da zona gialla

L’Aquila. In Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva sale ancora e raggiunge la soglia limite del 10%, così come anche quello relativo all’area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti continua ad crescere e raggiunge quota di 271, quando per non passare in zona gialla bisogna restare sotto la soglia limite di 50.

Per passare in fascia gialla tutti e tre i parametri devono superare i valori limite. Al momento solo quello relativo ai ricoveri in area non critica è ancora compatibile con la zona bianca.