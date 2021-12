Covid Abruzzo, in una settimana 16 ingressi in terapia intensiva: 13 erano no vax

Pescara. Nel giro di una settimana in Abruzzo sono stati 16 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Un dato tra i più alti degli ultimi tempi. Di questi, quasi la totalità (13) era non vaccinata.

Anche il capo della task force covid 19, Alberto Albani, ha spiegato nei giorni scorsi che “quasi il 90% dei ricoveri nelle terapie intensive abruzzesi riguarda persone non vaccinate”, aggiungendo che, “ci sono persone che, prima di essere intubate, si pentono di non essersi vaccinate, ma ci sono anche coloro che rifiutano di essere intubate”.

Dal bollettino di oggi risultano occupati nelle terapie intensive abruzzesi 21 posti letto con nessun nuovo ingresso giornaliero, due ieri e tre ingressi il giorno prima. Ieri il bilancio è stato di 3 letti in meno occupati calcolando decessi (+4) e dimissioni. Invece 168 pazienti, 4 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre gli altri 12.525 (+2.308 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.