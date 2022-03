Covid Abruzzo: frena decrescita casi, peggiora incidenza

Pescara. Mentre l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è in aumento ormai da quattro giorni e sale a 586, superando i valori di sette giorni fa, si arresta la velocità di decrescita dei nuovi casi su base settimanale.

Il totale dei contagi accertati nell’ultima settimana, infatti, è pari a 7.511, con una variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, pari al +0,5%. Il dato, nelle ultime settimane, è sempre stato in flessione, con picchi del -30%. Continua, comunque, la discesa dei ricoveri.

Il tasso di occupazione dei posti letto scende al 6% per le terapie intensive e al 20% per l’area non critica. In calo, dopo alcuni giorni in crescita, anche gli attualmente positivi, che sono ora 62.512, dato analogo a quello di una settimana fa. A livello territoriale, l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti peggiora nell’Aquilano (630) e nel Teramano (568), mentre il parametro è pressoché invariato rispetto a ieri nel Chietino (561) e nel Pescarese (523).