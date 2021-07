Covid Abruzzo: aumentano i ricoveri e crescono quasi del 70% i contagi in 7 giorni

Pescara. In un mese immerso nel pieno caldo estivo, la curva dei contagi da Covid-19 appare in rapida salita. In Abruzzo, con 53 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore – su 2599 tamponi molecolari analizzati – è risultato positivo il 2,04% dei campioni. La variazione percentuale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni, rispetto alla settimana precedente, è pari al +69%. Aumentano i ricoveri, che passano dai 20 di ieri ai 23 di oggi: il tasso di occupazione dei posti letto è fermo all’1% per le terapie intensive e sale al 2% per l’area medica. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale ancora e arriva a 27,54.