L’Aquila. “Preme evidenziare che, cessata la fase emergenziale degli arrivi di ragazzi ucraini, è in esplosivo aumento, ben oltre il 50%, il numero dei minori stranieri non accompagnati (Msna) arrivati in Abruzzo: ben 839, in gran parte provenienti dalle zone subsahariane dell’Africa, fatti sbarcare a Ortona su indicazione del governo”.

E’ l’allarme lanciato dal presidente della corte d’appello dell’Aquila, Fabrizia Francabandera, nella relazione sull’andamento della giustizia in Abruzzo nel corso della inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolta nel capoluogo regionale.

“Si tratta di minori, non di rado

vittime di tratte e violenze durante il

terribile viaggio che li porta in ltalia, che

vengono collocati nelle strutture SAI, da

tempo sature, nonostante sia stato

disposto l’aumento indiscriminato di

posti per ogni struttura esistente, anche

quelle non specializzate, spiega ancora

Francabandera.

Ai minori stranieri privi di riferimenti familiari (per lo più adolescenti, raramente bambini)

occorrono mediatori culturali, corsi di

lingua italiana, la progettazione specifica

di corsi di formazione professionale.

L’assenza di scolarizzazione e di progetti

di inclusione si traduce in una violazione

dei loro diritti umani, perché impedisce

ogni possibilità di crescita e autonomia,

esponendoli anzi al rischio concreto di

diventare, anche nel nostro territorio,

vittime di sfruttamento, manovalanza

reclutata per attività criminali”.

Francabandera sottolinea che “nelle

strutture di accoglienza, poi, si verificano

interazioni scorrette con gli educatori e

tra minori, emergono fenomeni di

‘branco’ e di bullismo che sconfinano talvolta in illeciti penali; il che induce un circolo vizioso di reazioni negative del contesto sociale che allontanano del tutto le prospettive di inclusione”.

“Eppure, questi ragazzi potrebbero

rappresentare vere opportunità per un

paese in grave crisi demografica come il

nostro, non solo problemi da gestire

precariamente nel lasso di tempo che li

separa dalla maggiore età, per poi essere

lasciati al loro destino. In questo

contesto, certo non aiuta a invertire la

rotta la scarsissima disponibilità di tutori

volontari, da anni evidenziata, cui si

supplisce facendo ricorso al generoso

coinvolgimento dell’Avvocatura; che

tuttavia, non può rispondere alla funzione

di costruire rapporti personali che

abbiano anche valenza educativa-

inclusiva”, scrive ancora il presidente

della Corte di Appello dell’Aquila.