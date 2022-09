Giulianova. Il Pronto Soccorso dell’ Ospedale “Maria SS. dello Splendore” incontra il territorio. Sabato, 24 settembre, corso gratuito nel parco dell’ Annunziata per ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore.

L’ Amministrazione comunale plaude all’iniziativa che sabato prossimo avrà luogo nel parco dell’ Annunziata e che permetterà a 18 persone di essere abilitate all’uso del defibrillatore automatico.

Il progetto è stato proposto dal Comitato di quartiere Annunziata ed accolto con entusiasmo dal personale del Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Giulianova. Per cinque ore, dalle 8 alle 13, il dottor Piergiorgio Casaccia, Responsabile del Reparto, il coordinatore infermieristico Emiliano Di Carlo e l’infermiere Taki Piccioni, terranno un corso autorizzato dalla Scuola di formazione del 118 di Teramo e riconosciuto dalla Regione Abruzzo. Al termine della lezione, i partecipanti sapranno come utilizzare un defibrillatore automatico il cui impiego risulta molto spesso decisivo, qualora si sia in presenza di arresto cardiaco.

A fronte di un’auspicabile, crescente disponibilità del dispositivo, infatti, risulta urgente la formazione di persone in grado di adoperarlo.

L’ Amministrazione comunale ringrazia il dottor Piergiorgio Casaccia ed il presidente del Comitato di quartiere Annunziata, Sandro Brandimarte, per aver messo a disposizione della comunità un’occasione di formazione, preziosa per gli iscritti e decisiva, potenzialmente, per la vita di ciascuno di noi. Le iscrizioni si effettuano contattando il presidente del Comitato di quartiere al numero 3494347054.