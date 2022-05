Corsi creativi, cultura e inclusività: apre a Pescara l’accademia d’arte d’Annunzio

Pescara. Creatività a 360 gradi: “Apre a Pescara, su Piazza Emilio Alessandrini, la prima Palestra Creativa in Abruzzo”, scrive il comunicato della nuova scuola d’arte pescarese. “Il titolare della nuova realtà artistica e culturale è Kristina Esekova, violinista slovacca e laureanda del Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Il progetto dell’iniziativa è stato vincitore dell’agevolazione nazionale Resto al Sud di Invitalia, dedicato ai giovani aspiranti imprenditori del territorio del mezzogiorno. L’inaugurazione dell’Accademia si terrà giovedì 2 giugno, alle ore 18, in Piazza Emilio Alessandrini 25, con un piccolo concerto cameristico. La formazione sarà composto da Olena Lib, Maurizio Di Bacco (violini), Chiara Luciani (viola), Martina Mastrorillo e Luigi Di Cristofaro (violoncelli), giovani talenti del Conservatorio di Pescara. In programma ci saranno due quintetti per archi di Luigi Boccherini, noto compositore Italiano”.

“A partire dal 30 maggio e fino a 11 giugno seguiranno due settimane di porte aperte”, prosegue il comunicato, “con dimostrazioni e laboratori inclusivi aperti a chi è interessato di provare le diverse attività artistico-culturali e chi vuole incontrare i futuri maestri dell’Accademia”. “L’idea dell’iniziativa”, sottolinea la fondatrice, “è nata dalla necessità di rivoluzionare la formazione artistica e culturale di base. Ognuno deve avere la possibilità di far crescere ed allenare la propria creatività, e per questo c’è la necessità di offrire uno spazio condiviso, orari flessibili dei corsi e percorsi personalizzati rispetto l’età, il livello di conoscenze artistiche e l’obiettivo finale dell’allievo”.

“Per questo, dopo un lungo periodo di ricerca e riflessione abbiamo costruito un format nella formazione culturale, dove tutti possono avere la possibilità di gestire i corsi artistici in piena autonomia. Inoltre i corsi dell’Accademia sono maggiormente proiettati verso l’inclusione sociale attraverso corsi collettivi di tutte le discipline artistiche (musica, disegno, pittura, manipolazione, sartoria creativa e artistica), oltre i corsi ordinari in forma privata. É l’allievo a scegliere il proprio percorso formativo secondo il proprio obiettivo finale da raggiungere. Per definire la strada giusta verso il traguardo, l’Accademia offre una consulenza finalizzata agli allievi, con verifiche periodiche del raggiungimento dei singoli traguardi. Tutto il percorso è disegnato come una mappa, con delle tappe da raggiungere e il traguardo finale, può trattarsi di passatempo o di studio approfondi”. Info: www.accademiadannunzio.com.