Corsa, hiking e trekking per il benessere all’aria aperta: fondamentale la scelta delle scarpe giuste

Corsa su strada ma anche in montagna. Trekking più o meno impegnativi ma anche semplici passeggiate in natura e all’aria aperta, che riportano equilibrio, che regalano benessere e anche buon umore. Cos’è fondamentale per affrontarli in sicurezza e senza sofferenza per i piedi?

Scarpe comode, adatte a ogni tipo di attività. Sì, sono fondamentali. Perchè quando il piede è in sofferenza a risentirne poi, è tutto il corpo. Alle Officine Som, ad Avezzano, in via Roma, è possibile acquistare scarpe tra le migliori marche del settore. Sempre a prezzi vantaggiosi.

Tra i più apprezzati dai runners rimane il marchio Hoka, da sempre produttore di calzature agili, progettate per mantenere piedi sempre freschi, indipendentemente dal passo.

Hiking, trekking, Urban, travel & outdoor con Lomer

Officine Som è rivenditore anche di Lomer, storica società che realizza scarponi e calzature che offrono comfort leggendario, con stile, artigianato e un valore davvero eccezionale. Le scarpe Lomer sono realizzate con i migliori materiali e chi le sceglie difficilmente poi le cambia.

A seconda delle esigenze e cosa si ama fare, dalla montagna alla corsa in città, lo staff delle Officine Som vi guiderà nella scelta di quella che diventerà una vostra “complice”: la scarpa che accompagnerà i vostri passi, più o meno veloci.

Non solo necessariamente sport però. Perchè avere calzature che assicurano un passo stabile e che allontanino mal di schiena, mal di collo e tanti altri fastidi che a lungo andare rischiano davvero di compromettere la salute, è fondamentale anche solo per il cammino di tutti i giorni. Tra il lavoro e gli impegni quotidiani.

Un altro marchio garanzia di dinamicità e leggerezza, per associare massimo comfort a performance elevate, è YDA.

Ogni modello è basato sui vantaggi assicurati da tecnologie registrate e innovative racchiuse all’interno della scarpa. Tecnologie che diventano potente strumento di prevenzione “custodite” all’interno delle sembianze accattivanti di una sneaker urbana. Le scarpe YDA offrono supporto per il tallone, con una struttura imbottita interna alla scarpa che oltre a proteggere il tallone dalle lesioni, lo stabilizza avvolgendolo in un confortevole abbraccio.

Convenzioni

Dal 1975 ad oggi le Officine ortopediche Som sono convenzionate con tutte le ASL del territorio nazionale e con l'Inail. Oggi l'azienda è leader del Centro Italia nel settore della produzione protesica e della riabilitazione motoria.

