Corridoio Tirreno-Adriatico, Pd Abruzzo: condividiamo appello parti sociali

“Condividiamo l’appello delle parti sociali abruzzesi, Agci, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, per il corridoio Tirreno – Adriatico, in vista dell’approvazione a livello europeo del nuovo regolamento per le reti TEN-T che vuol dire risorse, finanziamenti, sviluppo sostenibile e lavoro per le future generazioni”: lo dichiara il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina con Andrea Catena, responsabile Infrastrutture e transizione tecnologica e PNRR.

Per Fina e Catena “il completamento della dorsale adriatica e le risorse che il governo nazionale sta mettendo in campo per la velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara – Roma per il trasporto di merci e persone sono ottime notizie, che tuttavia devono essere completate con il pieno riconoscimento del corridoio che collega la Penisola iberica ai Balcani. Il riconoscimento di Civitavecchia come porto core dimostra che la battaglia che come partito abbiamo condotto, insieme con tutte le opposizioni in Consiglio regionale, affinché i porti abruzzesi confluissero in una nuova autorità portuale Tirreno – Adriatica con Civitavecchia, era giusta”.